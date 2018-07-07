Нардеп Лінько потрапив у ДТП у Кіровоградській області

Зі слів депутата, його врятував ремінь безпеки

Депутат Верховної ради від "Радикальної партії" Дмитро Лінько потрапив у аварію в Кіровоградській області. Про це повідомив лідер партії Олег Ляшко у Facebook.

"Дмитро Лінько сьогодні потрапив у дуже важку ДТП на Кіровоградщині. Слава богу, що живий!" - йдеться в повідомленні.

Ляшко додав, що зі слівм Лінька, його врятував ремінь безпеки.

Дмитро Лінько сьогодні потрапив у дуже важку дтп на Кіровоградщині. Слава Богу, що живий! Завжди користуйтеся ременями безпеки, Дмитро упевнений, що саме він врятував йому життя. Опубліковано Олегом Ляшком П'п'ятниця, 6 липня 2018 р.

Зазначимо, в червні в Полтавській області потрапив в дорожньо-транспортну пригоду депутат Верховної ради від депутатської групи "Воля народу" Сергій Шахов.

Нагадаємо, 4 липня у Львівській області легковий автомобіль Opel виїхав на зустрічну смугу і врізався в пасажирський автобус, в результаті чого одна людина загинула, ще троє постраждали.

Водій Opel помер на місці, його пасажир отримав тілесні ушкодження, зокрема струс головного мозку, рану голови і був госпіталізований. Також за медичною допомогою зверталися водій автобуса і його пасажирка.