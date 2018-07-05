Смертельное ДТП во Львовской области: автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом

Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия

Во Львовской области вчера, 4 июля, легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции во Львовской области.

Как сообщает пресс-служба, дорожно-транспортное происшествие случилось 4 июля около 20:35 на автодороге Жовква - Ковель между селами Туринка и Боянец в Жовковском районе.

Столкнулись Opel Vectra, которым управлял 33-летний житель одного из сел района, и автобус "БАЗ", который выполнял рейс по маршруту Львов - Сокаль, за рулем которого находился 36-летний житель Жовковского района.

Отмечается, что водитель Opel скончался на месте происшествия. Его пассажир получил телесные повреждения, в частности сотрясение головного мозга, рану головы и был госпитализирован.

Также за медицинской помощью обращались водитель автобусаи его пассажирка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: место происшествия

Напомним, вчера, 4 июля, под Черниговом автомобиль Geely, двигаясь по Киевскому шоссе в направлении населенного пункта Колычевка, за автомобильным мостом совершил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ, который двигался в сторону Чернигова.

Позже стало известно, что в результате ДТП под черниговом погибли 4 человека.

Отметим, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №7064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах".

Так, нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение, предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Если нарушение ПДД повлекло гибель нескольких лиц, то предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кроме того, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 гривен.

