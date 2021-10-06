Нардеп Дунда сомневается в перспективах самостоятельной политической карьеры Разумкова

"Господин Разумков стоит перед большим вызовом - создание своей политической личности и политической карьеры. Я желаю ему успехов на этом пути, но сомневаюсь, что у него получится", - сказал Дунда.

По словам нардепа, Разумков выбрал для себя нишу политического бюрократа, но не самостоятельного политика.

"Он акцентируется на процедурных моментах непонятных для людей и он настолько кроток, что не за что зацепиться", - отметил депутат.

Кроме этого, по мнению Дунды, за два года Разумков ни разу не предложил собственного видения развития Украины, поэтому непонятно с какими тезисами он будет выходить к избирателям.

"В первую очередь, я не вижу в нем понимания, какое будущее он будет предлагать Украине", - добавил он.

Дунда предположил, что спикер присоединится к одной из парламентских политических сил, например, к "Голосу".