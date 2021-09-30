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Нардеп Дунда считает, что Разумков сознательно провоцирует свою отставку

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 12:18
Нардеп Дунда считает, что Разумков сознательно провоцирует свою отставку Фото: народный депутат Олег Дунда (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает, что глава Верховной рады Дмитрий Разумков сознательно провоцирует свою отставку с должности спикера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Live.

"Он для себя понял, что ему нужно свободное плавание, но просто уйти он не может, и делает все для того, чтобы его уволили. Для своего пиара и дальнейшего продвижения ему нужно уйти именно так, поэтому он находит любую причину и конфликты там, где они не нужны и их может не быть", - сказал Дунда.

Нардеп добавил, что у Разумкова всегда можно было уважать за наличие собственного мнения, даже идущего в разрез с официальной позицией партии "Слуга народа", но сейчас спикер занял неконструктивную позицию.

"На сегодня его позиция абсолютно не такая. Все выглядит так, что он упорно пытается найти повод для своего увольнения", - отметил Дунда.

Дунда считает, что Разумков готовится к сольной политической карьере, но имиджево не может себе позволить подать в отставку самостоятельно.

Кроме этого, нардеп выразил уверенность в том, что голоса для отставки спикера в парламенте есть.

Как сообщалось, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил у Разумкова подписные листы, чтобы начать собирать голоса за его отставку.

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