Нардеп Дунда считает необходимым замену всего Кабмина

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку нардепа.

"Считаю, что точечными кадровыми заменами вопрос не решить. Кабмин нуждается в кардинальной перезагрузке", - говорит нардеп.

По мнению Дунды, нынешний состав правительства позволил удержать экономику во время пандемии, но не соответствует уровню задач, которые необходимо решать сейчас.

"Они должны сами понимать, какие вызовы перед ними стоят и быть способными превентивно на них реагировать самостоятельно, не ожидая отмашки сверху", - пишет он.

Нардеп считает, что ключевыми направлениями, которые необходимо усилить являются противодействие агрессии со стороны РФ, вывод экономики из кризиса и повышение обороноспособности страны.

"В случае продолжения существующей «реактивной» политики действующего Кабмина, сложность «тушения пожаров» будет расти в геометрической прогрессии", - пишет он.

Дунда считает кадровые ротации неизбежными и призывает сделать их сейчас осознанно, а не спустя месяцы под давлением внешних обстоятельств.