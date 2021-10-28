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Нардеп Дунда считает необходимым замену всего Кабмина

Новина українською →
Киев, Четверг 28 октября 2021 10:18
Нардеп Дунда считает необходимым замену всего Кабмина Фото: народный депутат Олег Дунда (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа”) считает необходимым кадровую замену всего состава Кабинета министров, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку нардепа.

"Считаю, что точечными кадровыми заменами вопрос не решить. Кабмин нуждается в кардинальной перезагрузке", - говорит нардеп.

По мнению Дунды, нынешний состав правительства позволил удержать экономику во время пандемии, но не соответствует уровню задач, которые необходимо решать сейчас.

"Они должны сами понимать, какие вызовы перед ними стоят и быть способными превентивно на них реагировать самостоятельно, не ожидая отмашки сверху", - пишет он.

Нардеп считает, что ключевыми направлениями, которые необходимо усилить являются противодействие агрессии со стороны РФ, вывод экономики из кризиса и повышение обороноспособности страны.

"В случае продолжения существующей «реактивной» политики действующего Кабмина, сложность «тушения пожаров» будет расти в геометрической прогрессии", - пишет он.

Дунда считает кадровые ротации неизбежными и призывает сделать их сейчас осознанно, а не спустя месяцы под давлением внешних обстоятельств.

Как сообщалось, Дунда в сентябре прогнозировал осенью отставку Шмыгаля и его правительства.

Информированный источник в президентской команде сообщил РБК-Украина, что в Раде планируют заменить руководителей 5 министерств. Кроме Министерства окружающей среды, глава которого уже написал заявление об отставке, депутаты также проведут ротации еще четырех членов правительства.

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Олег Дунда
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