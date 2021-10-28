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Нардеп Дунда вважає за необхідне заміну всього Кабміну

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 10:18
Нардеп Дунда вважає за необхідне заміну всього Кабміну Фото: народний депутат Олег Дунда (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу”) вважає за необхідне кадрову заміну всього складу Кабінету міністрів, включаючи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку нардепа.

"Вважаю, що точковими кадровими замінами питання не вирішити. Кабмін потребує кардинального перезавантаження", - каже нардеп.

На думку Дунди, нинішній склад уряду дозволив утримати економіку під час пандемії, але не відповідає рівню завдань, які потрібно вирішувати зараз.

"Вони повинні самі розуміти, які виклики перед ними стоять і бути спроможними превентивно на них реагувати самостійно, не очікуючи відмашки зверху", - пише він.

Нардеп вважає, що ключовими напрямами, які необхідно посилити, є протидія агресії з боку РФ, виведення економіки з кризи та підвищення обороноздатності країни.

"У разі продовження існуючої "реактивної" політики чинного Кабміну, складність "гасіння пожеж" зростатиме в геометричній прогресії", - пише він.

Дунда вважає кадрові ротації неминучими і закликає зробити їх зараз усвідомлено, а не за місяці під тиском зовнішніх обставин.

Як повідомлялося, Дунда у вересні прогнозував восени відставку Шмигаля та його уряду.

Поінформоване джерело у президентській команді повідомило РБК-Україна, що у Раді планують замінити керівників 5 міністерств. Окрім Міністерства довкілля, голова якого вже написав заяву про відставку, депутати також проведуть ротації ще чотирьох урядовців.

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Олег Бунда
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