Нардеп Дунда считает необходимым расследование правоохранителями подписания минских соглашений

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает необходимым, чтобы Государственное бюро расследований (ГБР) и другие правоохранительные органы открыли производство по факту заключения минских соглашений в 2015 году.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире 4 канала.
"Необходимо, чтобы ГБР и другие правоохранительные органы расследовали как подписывались (минские соглашения, - ред.), почему подписывались и какие последствия они будут иметь. И кто должен понести за это ответственность", - сказал Дунда.
По его словам, основная задача России - это демонтаж украинской государственности и выполнение минских соглашений в подписанном виде и в интерпретации РФ к этому и приведет.
"Они прямым текстом говорят, что их устраивает выполнение акта капитуляции, который был подписан в 2015 году", - заявил Дунда.
Он отметил, что сейчас для Украины единственно возможный вариант действий - это наращивать свою обороноспособность, улучшать экономику и ждать "окно возможностей" для возвращения оккупированных Россией территорий.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова выполнить минские соглашения, но только не на российских условиях.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина может быть готова к предоставлению особого статуса для Донбасса. Но если будет согласована необходимая для нее последовательность реализации минских соглашений.