Нардеп Дунда вважає за необхідне розслідування правоохоронцями підписання мінських угод

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає за необхідне, щоб Державне бюро розслідувань (ДБР) та інші правоохоронні органи відкрили провадження за фактом укладання мінських угод у 2015 році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі 4 каналу.
"Необхідно, щоб ДБР та інші правоохоронні органи розслідували як підписувалися (мінські угоди, - ред.), чому підписувалися та які наслідки вони матимуть. І хто має понести за це відповідальність", - сказав Дунда.
За його словами, основне завдання Росії - це демонтаж української державності та виконання мінських угод у підписаному вигляді та в інтерпретації РФ до цього і призведе.
"Вони прямим текстом кажуть, що їх влаштовує виконання акта капітуляції, підписаного в 2015 році", - заявив Дунда.
Він зазначив, що зараз для України єдино можливий варіант дій - це нарощувати свою обороноздатність, покращувати економіку і чекати "вікно можливостей" для повернення окупованих Росією територій.
Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова виконати мінські угоди, але не на російських умовах.
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна може бути готовою до надання особливого статусу для Донбасу. Але якщо буде погоджено необхідну для неї послідовність реалізації мінських угод.