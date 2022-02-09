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Это принципиальная позиция. Украина не будет выполнять "Минск" на условиях РФ, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Среда 09 февраля 2022 17:49
Это принципиальная позиция. Украина не будет выполнять "Минск" на условиях РФ, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина готова выполнить минские соглашения, но только не на российских условиях. Прямого диалога с "ОРДЛО" не будет - это принципиальная позиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Мы не будем выполнять минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять их в принципе", - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не намерена выполнять минские соглашения так, как их интерпретирует Россия. Министр добавил, что прямого диалога с "ДНР" и "ЛНР" не будет.

"Это наша принципиальная позиция, - сказал Кулеба.

Напомним, накануне США обвинили России в искажении минских соглашений, заявив, что в них нет слова "автономия" для Донбасса.

Отметим, ранее Дмитрий Кулеба исключил возможность особого статуса Донбасса с так называемым "правом вето".

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Дмитрий Кулеба Минские соглашения
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