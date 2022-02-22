Нардеп Дунда призвал Зеленского ввести военное положение

Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") призывает президента Владимира Зеленского ввести в Украине военное положение после признания Российской Федерацией ОРДЛО и официального введения туда российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Telegram-канале .

"Необходимо вводить военное положение по всей стране", - считает нардеп.

По мнению Дунды, в последние дни на фоне напряжения из-за российской агрессии внутри страны проявилось много потенциальных коллаборантов, которые уже практически в открытую готовились приветствовать "орды с востока".

"К сожалению, среди таких потенциальных коллаборантов есть и многие руководители органов местного самоуправления", - отмечает депутат

Он считает, что введение военного положения усилит госбезопасность и позволит избавиться от потенциальных предателей из органов государственного и местного управления.

Дунда пишет, что Украине необходимо доносить западным странам, что мир имеет дело с новейшим национал-социализмом посредством "русского мира".

Кроме этого, по мнению нардепа, Россия уничтожила капитулянтские минские соглашения, Украина больше ими не связана и теперь многое зависит от реакции мирового сообщества и введенных им санкций по отношению к агрессору.

"Теперь станет видно, кто действительно является нашим партнером, а кто только делает вид", - подытожил Дунда.