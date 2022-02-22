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Нардеп Дунда закликав Зеленського запровадити воєнний стан

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 13:01
Нардеп Дунда закликав Зеленського запровадити воєнний стан Фото: народний депутат Олег Дунда (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") закликає президента Володимира Зеленського запровадити в Україні військовий стан після визнання Російською Федерацією ОРДЛО та офіційного запровадження туди російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в Telegram-каналі.

"Необхідно вводити воєнний стан по всій країні", - вважає нардеп.

На думку Дунди, останніми днями на тлі напруги через російську агресію всередині країни виявилося багато потенційних колаборантів, які вже практично відкрито готувалися вітати "орду зі сходу".

"На жаль, серед таких потенційних колаборантів є й багато керівників органів місцевого самоврядування", - зазначає депутат.

Він вважає, що запровадження воєнного стану посилить держбезпеку та дозволить позбутися потенційних зрадників з органів державного та місцевого управління.

Дунда пише, що Україні необхідно доносити західним країнам, що світ має справу з новітнім націонал-соціалізмом у вигляді "російського світу".

Крім цього, на думку нардепа, Росія знищила капітулянтські мінські угоди, Україна більше ними не пов'язана і тепер багато залежить від реакції світової спільноти та запроваджених ним санкцій щодо агресора.

"Тепер стане очевидно, хто справді є нашим партнером, а хто тільки вдає", - підсумував Дунда.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 21 лютого 2022 року визнав незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР". Після цього він підписав указ про запровадження російських військ на територію окупованого Донбасу.

Раніше Дунда ініціював у Верховній раді створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів можливої ​​держзради під час підписання мінських угод.

Крім цього, нардеп вважає більш небезпечною гібридну агресію Російської Федерації всередині політичної системи України, щоб дестабілізувати її та позбавити здатності до опору.

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Олег Бунда
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