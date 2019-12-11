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Нардеп Богданец попал в больницу после драки в Раде

Новости » Политика     11.12.2019 - 15:06
Нардеп Богданец попал в больницу после драки в Раде
Фото: Андрей Богданец (facebook.com/andriy bogdanets)

У него подозрение на сотрясение мозга

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Андрей Богданец попал в больницу после драки в Верховной раде во время заседания комитета по вопросам агрополитики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук в Facebook.

По ее словам, Богданец попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости какого-либо давления на народных депутатов во время обсуждения и принятия государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы", - написала Кравчук.

Нардеп Богданец попал в больницу после драки в Раде

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга Народа" просит руководство Верховной рады усилить охрану заседаний аграрного комитета парламента.

РБК-Украина писало, что сегодня, 11 декабря, в Верховной раде Украины произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Стычки произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Нардеп от "СН" Ирина Верещук сообщила, что активисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

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