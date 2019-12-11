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Нардеп Богданець потрапив в лікарню після бійки в Раді

Новини » Політика     11.12.2019 - 15:06
Нардеп Богданець потрапив в лікарню після бійки в Раді
Фото: Андрій Богданець (facebook.com/andriy bogdanets)

У нього підозра на струс мозку

Народний депутат від фракції "Слуга Народу" Андрій Богданець потрапив до лікарні після бійки в Верховні раді під час засідання комітету з питань агрополітики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук у Facebook.

За її словами, Богданець потрапив в лікарню з підозрою на струс мозку.

"Андрій з підозрою на струс мозку в лікарні. Ми заявляємо про неприпустимість будь-якого тиску на народних депутатів під час обговорення і ухвалення державних рішень, у тому числі й у першу чергу - із застосуванням сили", - написала Кравчук.

Нардеп Богданець потрапив в лікарню після бійки в Раді

Раніше повідомлялося, що фракція "Слуга Народу" просить керівництво Верховної ради посилити охорону засідань аграрного комітету парламенту.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 11 грудня, у Верховній раді України сталася бійка після засідання комітету ВР з питань аграрної політики. Сутички відбулися між депутатом ВР від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем та активістами ВО "Свобода" - Едуардом Леоновим та Ігорем Мірошниченко.

Нардеп від "СН" Ірина Верещук повідомила, що активісти таким чином намагалися добитися зняття з розгляду закону про ринок землі.

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