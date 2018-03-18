Нардеп Береза поддержал Ройтбурда в вопросе Одесского музея

Народный депутат Борислав Береза поддержал художника Александра Ройтбурда в вопросе назначения на должность директора Одесского художественного музея. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Меня очень сильно раздражает, когда на должность назначают по принципу квоты, а не по признаку профессионализма. Я устал постоянно слышать: "Да, он мудак, но это их квота". Выяснилось, что мудаков много, а профессионалы в дефиците. И появляется понимание, почему мы живем сейчас так, как живем. Но рано или поздно это должно поменяться", - написал он.

Береза подчеркнул, что Ройтбурд выиграл конкурс, но депутаты Одесского облсовета не назначают его на должность директора Одесского художественного музея.

"Почему? Потому, что он не "свой", потому, что у депутатов облсовета видимо свои меркантильные планы на эту должность и плевать им на профессионализм Ройтбурда, а важны лишь свои меркантильные интересы. Но этот порочный круг пора разрывать. И это может сделать глава области Максим Степанов. И я бы его поддержал", - написал он.

"Я искренне верю, что Александр Ройтбурд, выиграв конкурс, будет хорошим директором музея, и я знаю, что он не будет красть. А это уже немало, в наше дикое время, для того, чтобы назначить его на должность директора Одесского художественного музея. Теперь слово за главой Одесской администрации", - добавил Береза.

Ранее глава Одесской ОГА Максим Степанов уже поддержал Ройтбурда. "Ройтбурд - художник с мировым именем... Музею нужен менеджер, который позволит делать успешные экспозиции, куда будут приезжать туристы из других городов", - отмечал Степанов.

Назначить Ройтбурда директором музея главу ОГА призвали деятели культуры. Поддержал это решение и министр культуры.