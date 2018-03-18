Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Нардеп Береза підтримав Ройтбурда в питанні Одеського музею

НовиниПолітика    18.03.2018 - 18:01
Фото: Олександр Ройтбурд (Odessa Online)
Фото: Олександр Ройтбурд (Odessa Online)

Береза закликав главу Одеської ОДА Степанова вирішити питання з призначенням Ройтбурда

Народний депутат Борислав Береза підтримав художника Олександра Ройтбурда в питанні призначення на посаду директора Одеського художнього музею. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мене дуже дратує, коли на посаду призначають за принципом квоти, а не за ознакою професіоналізму. Я втомився постійно чути: "Так, він мудак, але це їхня квота". З'ясувалося, що багато мудаків, а професіонали в дефіциті. І з'являється розуміння, чому ми живемо так, як живемо. Але рано чи пізно це повинно змінитися", - написав він.

Береза підкреслив, що Ройтбурд виграв конкурс, але депутати Одеської облради не призначають його на посаду директора Одеського художнього музею.

"Чому? Тому, що він не "свій", тому, що у депутатів облради мабуть свої меркантильні плани на цю посаду і плювати їм на професіоналізм Ройтбурда, а важливі лише свої меркантильні інтереси. Але це порочне коло пора розривати. І це може зробити голова області Максим Степанов. І я б його підтримав", - написав він.

"Я щиро вірю, що Олександр Ройтбурд, вигравши конкурс, буде хорошим директором музею, і я знаю, що він не буде красти. А це вже чимало, в наш дикий час, для того, щоб призначити його на посаду директора Одеського художнього музею. Тепер слово за головою Одеської адміністрації", - додав Береза.

Раніше голова Одеської ОДА Максим Степанов вже підтримав Ройтбурда. "Ройтбурд - художник зі світовим іменем... Музею потрібний менеджер, який дозволить робити успішні експозиції, куди будуть приїжджати туристи з інших міст", - зазначав Степанов.

Призначити Ройтбурда директором музею голову ОДА закликали діячі культури. Підтримав це рішення і міністр культури.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В Одесі біля консульства РФ поліція не знайшла вибухівку ГПУ завершила досудове розслідування у справі екс-генконсула Грузії в Одесі
Теги: Одеса, музей, Максим Степанов
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top