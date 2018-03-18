Нардеп Береза підтримав Ройтбурда в питанні Одеського музею

Народний депутат Борислав Береза підтримав художника Олександра Ройтбурда в питанні призначення на посаду директора Одеського художнього музею. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мене дуже дратує, коли на посаду призначають за принципом квоти, а не за ознакою професіоналізму. Я втомився постійно чути: "Так, він мудак, але це їхня квота". З'ясувалося, що багато мудаків, а професіонали в дефіциті. І з'являється розуміння, чому ми живемо так, як живемо. Але рано чи пізно це повинно змінитися", - написав він.

Береза підкреслив, що Ройтбурд виграв конкурс, але депутати Одеської облради не призначають його на посаду директора Одеського художнього музею.

"Чому? Тому, що він не "свій", тому, що у депутатів облради мабуть свої меркантильні плани на цю посаду і плювати їм на професіоналізм Ройтбурда, а важливі лише свої меркантильні інтереси. Але це порочне коло пора розривати. І це може зробити голова області Максим Степанов. І я б його підтримав", - написав він.

"Я щиро вірю, що Олександр Ройтбурд, вигравши конкурс, буде хорошим директором музею, і я знаю, що він не буде красти. А це вже чимало, в наш дикий час, для того, щоб призначити його на посаду директора Одеського художнього музею. Тепер слово за головою Одеської адміністрації", - додав Береза.

Раніше голова Одеської ОДА Максим Степанов вже підтримав Ройтбурда. "Ройтбурд - художник зі світовим іменем... Музею потрібний менеджер, який дозволить робити успішні експозиції, куди будуть приїжджати туристи з інших міст", - зазначав Степанов.

Призначити Ройтбурда директором музею голову ОДА закликали діячі культури. Підтримав це рішення і міністр культури.