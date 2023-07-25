Нардеп Арістов може втратити мандат через поїздку на Мальдіви

Також Арахамія заявив, що ініціює питання негайного призупинення членства Арістова у фракції.

"Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", - пише Арахамія.

Нардеп Арістов "засвітився" на Мальдівах

Зазначимо, що 48-річний Юрій Арістов є заступником голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також нардепом від "Слуги народу". За інформацією журналістів, у липні цього року його помітили в 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах.

Розслідування провели журналісти Слідство.інфо. Вони зателефонували до цього готелю працівники якого підтвердили, що нардеп дійсно перебував там, але вже виселився. В ЗМІ також звертають увагу, що вартість проживання на двох за одну ніч у згаданому готелі варіюється від 100 тисяч грн.

Журналісти стверджують, що вийти на зв'язок з Арістовим у них не вийшов. Але вони додзвонилися до дружини нардепа. Жінка сказала, що Арістов нібито "був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка - своє".

Скандали із відпустками чиновників

Нагадаємо, що це далеко не перший скандал із закордонною поїздкою можновладця під час повномасштабної війни в Україні.

Так, цьогоріч звільнили з посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Він поїхав у 10-денну відпустку у м. Марбелья (Іспанія), попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, який заборонив чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок.

Додамо, що також за скандальну поїздку до Таїланду народного депутата Миколу Тищенка виключили зі складу парламентської фракції "Слуга Народу".

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