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Нардеп Аристов может лишиться мандата из-за поездки на Мальдивы

Фото: Юрий Аристов (facebook.com/yuaristov)
Автор: Мария Кучерявец

Заместителя главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардепа от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова могут лишить мандата. Причиной тому является скандал с поездкой политика на Мальдивы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии.

Также Арахамия заявил, что инициирует вопрос немедленной приостановки членства Аристова во фракции.

"Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, потребую немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", - пишет Арахамия.

Нардеп Аристов "засветился" на Мальдивах

Отметим, что 48-летний Юрий Аристов является заместителем главы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а также нардепом от "Слуги народа". По информации журналистов, в июле этого года его заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Расследование провели журналисты Следствие.инфо. Они позвонили в эту гостиницу, работники которой подтвердили, что нардеп действительно находился там, но уже выселился. В СМИ также обращают внимание, что стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле варьируется от 100 тысяч грн.

Журналисты утверждают, что выйти на связь с Аристовым у них не получилось. Но они дозвонились к жене нардепа. Женщина сказала, что Аристов якобы "был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа - своя".

Скандалы с отпусками чиновников

Напомним, что это далеко не первый скандал с заграничной поездкой чиновника во время полномасштабной войны в Украине.

Так, в этом году уволили с должности заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Он уехал в 10-дневный отпуск в г. Марбелья (Испания), несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского, который запретил чиновникам выезжать за границу на отдых.

Добавим, также мы писали, что за скандальную поездку в Таиланд народного депутата Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа".

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МальдивыСлуга народаЮрий Аристов