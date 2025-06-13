Наразі незрозуміло, чи залишилася в Ірану якась ядерна програма, - Трамп

Наразі незрозуміло, чи залишилася в Ірану якась ядерна програма після сьогоднішніх ударів Ізраїлю по ключових об'єктах країни. Адже це була руйнівна атака.

"Ніхто не знає. Це був дуже руйнівний удар", - сказав Трамп.

Американський лідер зазначив, що США все ще планують ядерні переговори з Іраном на неділю, 15 червня, але він не впевнений, що вони відбудуться. За його словами, для Ірану ще не пізно укласти угоду.

"Ми все знали, і я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже намагався врятувати їх, тому що я хотів би побачити угоду. Вони все ще можуть укласти угоду, але ще не пізно", - прокоментував Трамп ізраїльські атаки й додав, що його не турбує нова регіональна війна на Близькому Сході.

На запитання, чи підтримають США операцію Ізраїлю проти Ірану, Трамп відповів: "Ми були дуже близькі до Ізраїлю. Ми їхній союзник номер один, безумовно. Побачимо, що буде".