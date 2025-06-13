Наразі незрозуміло, чи залишилася в Ірану якась ядерна програма, - Трамп
Наразі незрозуміло, чи залишилася в Ірану якась ядерна програма після сьогоднішніх ударів Ізраїлю по ключових об'єктах країни. Адже це була руйнівна атака.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ніхто не знає. Це був дуже руйнівний удар", - сказав Трамп.
Американський лідер зазначив, що США все ще планують ядерні переговори з Іраном на неділю, 15 червня, але він не впевнений, що вони відбудуться. За його словами, для Ірану ще не пізно укласти угоду.
"Ми все знали, і я намагався врятувати Іран від приниження та смерті. Я дуже намагався врятувати їх, тому що я хотів би побачити угоду. Вони все ще можуть укласти угоду, але ще не пізно", - прокоментував Трамп ізраїльські атаки й додав, що його не турбує нова регіональна війна на Близькому Сході.
На запитання, чи підтримають США операцію Ізраїлю проти Ірану, Трамп відповів: "Ми були дуже близькі до Ізраїлю. Ми їхній союзник номер один, безумовно. Побачимо, що буде".
Ядерна угода США та Ірану
Нагадаємо, цього року США та Іран розпочали серію посередніх переговорів щодо статусу іранської програми збагачення урану.
На початку травня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран повинен відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.
США також погрожували, що можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу.
В Ірані ж заявив, що готові підписати ядерну угоду в обмін на скасування економічних санкцій. Але водночас Тегеран зазначив, що не відмовиться від "ядерних прав".
Сьогодні Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди.
Дана заява американського президента пролунала на фоні масштабної атаки Ізраїля на Іран, адже у ніч на 13 червня авіація Ізраїля, в рамках операції "Левиний народ", завдала низку ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану.
Відомо, що під час атаки було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в місті Натанз.
Детальніше про нічну атаку, - у матеріалі РБК-Україна.
Також Трамп заявив, що його 60-денний ультиматум Ірану завершився безрезультатно. Однак він натякнув, що в Тегерана може бути ще один шанс.
Тим часом Іран заявив, що виходить з переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми.
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