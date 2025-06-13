Іран виходить із ядерних переговорів із США, - ЗМІ

Іран офіційно виходить з переговорів зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як повідомило видання, Іран оголосив в ефірі державного телебачення, що не братиме участі в переговорах зі США щодо ядерної програми в неділю та до подальшого повідомлення.

Ядерна угода США та Ірану

Нагадаємо, цього року США та Іран розпочали серію посередніх переговорів щодо статусу іранської програми збагачення урану.

На початку травня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран повинен відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.

США також погрожували, що можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде прогресу.

В Ірані ж заявив, що готові підписати ядерну угоду в обмін на скасування економічних санкцій. Але водночас Тегеран зазначив, що не відмовиться від "ядерних прав".

Сьогодні Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди.

Дана заява американського президента пролунала на фоні масштабної атаки Ізраїля на Іран, адже у ніч на 13 червня авіація Ізраїля, в рамках операції "Левиний народ", завдала низку ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану.

Вже відомо, що під час атаки було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

Детальніше про нічну атаку, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Також Трамп заявив, що його 60-денний ультиматум Ірану завершився безрезультатно. Однак він натякнув, що в Тегерана може бути ще один шанс.

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