"Наравне с лучшими": Зеленский поддержал сборную Украины после поражения от Англии

Для украинских футболистов выход в четвертьфинал стал лучшим результатом на чемпионатах Европы.

"Ребята, вы доказали, что можете сражаться наравне с лучшими, что у вас стальной характер, вы можете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот турнир, уверен, что дальше будет только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине!", - написал Зеленский.

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).

Английские футболисты сыграют в полуфинале европейского первенства впервые с 1996 года.