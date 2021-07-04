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Определились все полуфинальные пары Евро-2020: кто с кем и когда играют

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Воскресенье 04 июля 2021 00:05
Определились все полуфинальные пары Евро-2020: кто с кем и когда играют Фото: полуфиналы пройдут 6 и 7 июля (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня матчем Украина-Англия завершилась стадия четвертьфиналов Евро-2020. Именно Англия стала последним полуфиналистом, присоединившись к компании Дании, Испании и Италии.

Подробнее о полуфинальных парах - в материале РБК-Украина.

Оба матча 1/2 финала, впрочем, как и финал чемпионата Европы, пройдут в Лондоне на Уэмбли:

6 июля

Италия - Испания (начало 22:00)

7 июля

Англия - Дания (начало 22:00)

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля.

Транслировать полуфиналы и финал ЧЕ будет телеканал "Украина". Альтернативные трансляции будут вестись на каналах "Футбол 1, 2 и 3".

Напомним, сегодня Дания не без проблем переиграла Чехию 2:1. При этом Англия разбила Украину 4:0.

Вчера Испания лишь в серии пенальти прошли Швейцарию. А Италия была сильнее Бельгии.

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