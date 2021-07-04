"Нарівні з найкращими": Зеленський підтримав збірну України після поразки від Англії

Для українських футболістів вихід до чвертьфіналу став найкращим результатом на чемпіонатах Європи.

"Хлопці, ви довели, що можете боротися нарівні з найкращими, що у вас сталевий характер, ви можете надихати та об'єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей турнір, впевнений, що далі буде тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні!",- написав Зеленський.

Збірна України посіла третє місце на груповому етапі Євро-2020, набравши три очки. Українці обіграли Північну Македонію (2:1) і зазнали поразки від Нідерландів (2:3) і Австрії (0: 1). В 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію в додатковий час (2:1).

Англійські футболісти зіграють у півфіналі європейської першості вперше з 1996 року.