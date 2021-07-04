"Нарівні з найкращими": Зеленський підтримав збірну України після поразки від Англії

Президент України Володимир Зеленський підтримав збірну після поразки від англійців на чемпіонаті Євро-2020. Команда поступилася Англії, пропустивши чотири голи.(0:4).
Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на Twitter Зеленського.
Для українських футболістів вихід до чвертьфіналу став найкращим результатом на чемпіонатах Європи.
"Хлопці, ви довели, що можете боротися нарівні з найкращими, що у вас сталевий характер, ви можете надихати та об'єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей турнір, впевнений, що далі буде тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні!",- написав Зеленський.
Збірна України посіла третє місце на груповому етапі Євро-2020, набравши три очки. Українці обіграли Північну Македонію (2:1) і зазнали поразки від Нідерландів (2:3) і Австрії (0: 1). В 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію в додатковий час (2:1).
Англійські футболісти зіграють у півфіналі європейської першості вперше з 1996 року.
Нагадаємо, за Англію забивали двічі Кейн, Магуайр і Хендерсон. Єдиний гол Кейна вже на 4-й хвилині був забитий ногою. Відео голів і огляд матчу - у матеріалі РБК-Україна.
В півфіналі Євро-2020 Англія зіграє з Данією, а Італія з Іспанією. Фінал відбудеться 11 липня.