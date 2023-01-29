Нарахували "12 прильотів": в Курській області поскаржилися на обстріл, села без світла

За його словами, цього разу у РФ "під мінометний обстріл" вкотре потрапило селище Червоножовтневе Глушківського району.

"Зафіксовано 12 прильотів. Постраждалих немає. Пошкоджено лінії енергопостачання, через що без електрики залишилися селище Червоножовтневе та сусіднє село Волфіне. Аварійні бригади на місці найближчим часом енергопостачання буде відновлено", - написав він в соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Росії, а саме в Курській та Бєлгородській областях, місцеві жителі одночасно скаржилися на гучні вибухи.

Також ми писали про те, що в одному з сіл в Бєлгородській області були проблеми з електрикою після "бавовни".

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