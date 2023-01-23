ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У прикордонних областях РФ пролунали вибухи: влада скаржиться на "обстріл"

Новость на русском →
Понеділок 23 січня 2023 20:13
У прикордонних областях РФ пролунали вибухи: влада скаржиться на "обстріл" Ілюстративне фото: у прикордонних областях РФ пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 23 січня, у Курській та Бєлгородській областях РФ місцеві жителі почули гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За їхньою інформацією, вибухи в Курській області сьогодні вдень пролунали у низці прикордонних населених пунктів.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач. Знеструмлено кілька населених пунктів району: села Волфіно та Попово-Лежачи, селища Тьоткіне та Краснооктябрський. Бригади вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу: електропостачання буде відновлено у найкоротші терміни", - заявляв після інциденту.

При цьому на в Бєлгородській області жителі Борисівського району вже сьогодні ввечері "почули гучні звуки". Докладніші деталі інциденту поки не розкривають.

Нагадаємо, сьогодні опівдні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв про роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація вибухи
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни