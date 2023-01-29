Насчитали "12 прилетов": в Курской области пожаловались на обстрел, села без света

По его словам, на этот раз в РФ "под минометный обстрел" в очередной раз попал поселок Краснооктябрьское Глушковского района.

"Зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьское и соседнее село Волфин. Аварийные бригады на месте в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено", - написал он в соцсети.

Напомним, недавно мы писали, что в России, а именно в Курской и Белгородской областях, местные жители одновременно жаловались на громкие взрывы.

Также мы писали о том, что в одном из сел в Белгородской области были проблемы с электричеством после "бавовны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.