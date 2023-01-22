ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бєлгородській області жаліються на "обстріли", в одному з сіл пошкоджено ЛЕП

Новость на русском →
Бєлгородська область, Неділя 22 січня 2023 15:44
У Бєлгородській області жаліються на "обстріли", в одному з сіл пошкоджено ЛЕП Фото: в Бєлгородській області жаліються на "обстріли" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Одне з сіл в Бєлгородській області потерпає від "бавовни". Цього разу жителів В'язового через "обстріл" проблеми з лінією електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова в Telegram.

За його словами, внаслідок нібито "обстрілу" у селі В'язове не лише пошкоджено ЛЕП, а й деякі будинки.

"Постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито скло у двох приватних домоволодіннях. Також є пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади та оперативні служби перебувають на місці", - пише Гладков.

Нагадаємо, нещодавно в Бєлгородській області повідомляли про нібито "приліт" в одне із сіл Валуйського міського округу.

Також повідомлялося, що Шебекіно (Бєлгородська область) теж нібито потрапило під черговий обстріл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Обстріл Линия электропередач Війна Росії проти України
NEWS
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
Міноборони проведе перевірку і піде до СБУ через скандальну публікацію про закупівлі для армії
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна