Наработанный законопроект о незаконном обогащении направили в НАБУ и САП

Фото: Валерий Карпунцов (РБК-Украина)

Подготовленный текст рассылают на экспертизу

Наработанный рабочей группой законопроект о незаконном обогащении отправлен на изучение в НАБУ и САП. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава рабочей группы по наработке законопроекта о незаконном обогащении комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Валерий Карпунцов.

Он отметил, что на сегодняшний день есть совместная редакция законопроекта, которая наработана рабочей группой и передана в комитет.

"Представители НАБУ и САП не ходили на заседания рабочей группы. Но для кого же мы делаем? Кто будет заниматься правоприменением? Направлена статья на анализ в НАБУ и САП. Чтобы не было обвинений, что принята недостойная норма, которая им не будет в помощь, комитет дежурно обратился письменно в НАБУ и САП. После того, как поступят ответы, комитет одобрит законопроект на заседании", - заявил Карпунцов.

По его словам, совместный законопроект о незаконном обогащении в концепции отличается от всех представленных.

"Все другие законопроекты, в том числе и поданный президентом Петром Порошенко, они прямо и очевидно нарушали презумпцию невиновности. Это ставило под сомнение возможность приговоров виновными лицами. Новая норма концептуально отличается. Она учитывает ратифицированную Конвенцию ООН, отходит от нарушения принципа презумпции невиновности. То есть норма скомпилирована таким образом, что она не является явно неконституционной, какой была та. Все искали формулу, которая была бы приемлема. Мне кажется, нам удалось это сделать", - сообщил он.

По его словам, наработанный вариант статьи о привлечении к уголовной ответственности за незаконное обогащение получился довольно объемным. Поэтому комитет также направил проект на анализ в научно-экспертные учреждения.

"Много куда. В частности, Комитет направил норму на анализ в ведущие научные научно-экспертные учреждения. В частности, это институт государства и права Корецкого, Шевченко, Харьковская академия Ярослава Мудрого. Статья достаточно объемная", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, 26 февраля Конституционный суд Украины на своем закрытом заседании принял решение о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС предложил правоохранительном комитета экспертную помощь для подготовки законопроекта об ответственности за незаконное обогащение.