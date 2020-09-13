ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Напряженность в Средиземноморье выгодна противникам НАТО, - Помпео

Кипр, Воскресенье 13 сентября 2020 05:57
Напряженность в Средиземноморье выгодна противникам НАТО, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что напряженность в отношениях между союзниками по НАТО Грецией и Турцией из-за запасов углеводородов в Средиземном море выгодна противникам Североатлантического альянса. Странам этого региона нужно решать проблемы дипломатическим путем.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Глава Госдепа также отметил, что США по-прежнему глубоко обеспокоены текущими операциями Турции по поиску энергоресурсов, которые Анкара проводит в спорных водах в районах Восточного Средиземноморья.

Турция в одностороннем порядке начала вести работы по разработке полезных ископаемых в исключительной морской зоне Кипра. Европейский союз неоднократно осуждал действия Анкары, однако работы продолжаются по настоящее время.

Кипр де-факто разделен на греческую и турецкую общины с 1974 года. В 1983 году кипрские турки в одностороннем порядке провозгласили "Турецкую республику Северного Кипра". Государство не было признано мировым сообществом. Анкара поддерживает самопровозглашенное государство и заявляет, что ведет разработку исходя из интересов турков-киприотов.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сделает все необходимое для обеспечения своих прав в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

Ранее Греция выразила демарш Турции из-за исследований возле ее острова.

Также греческая сторона заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ТурцияГрецияСредиземное мореГосдеп
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь