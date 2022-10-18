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У напрямку Кривого Рогу окупанти запустили ракети та дрони-камікадзе

Фото: окупанти запустили ракети та дрони-камікадзе у напрямку Кривого Рогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові запустили у бік Кривого Рогу Дніпропетровської області ракети, а також дрони-камікадзе. У зв'язку з цим у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Вілкул також закликав населення Кривого Рогу та району не ігнорувати сигнали повітряної тривоги через високий ризик ракетних ударів. До закінчення повітряної тривоги рекомендується перебувати у укриттях.

Раніше ми писали, що сьогодні окупанти завдали ударів по Кривому Розі. Вибухи пролунали у північній частині міста.

Також нагадаємо, що вночі 18 жовтня внаслідок обстрілу окупаційними військами було знеструмлено Миколаїв та частину області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кривий РігДніпропетровська областьВторгнення Росії до УкраїниОлександр Вілкул