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В направлении Кривого Рога оккупанты запустили ракеты и дроны-камикадзе

Фото: оккупанты запустили ракеты и дроны-камикадзе в направлении Кривого Рога (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные запустили в сторону Кривого Рога Днепропетровской области ракеты, а также дроны-камикадзе. В связи с этим в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Вилкул также призвал население Кривого Рога и района не игнорировать сигналы воздушной тревоги в связи с высоким риском ракетных ударов. До окончания воздушной тревоги рекомендуется находиться в укрытиях.

Ранее мы писали, что сегодня оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу. Взрывы прозвучали в северной части города.

Также напомним, что ночью 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.

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Кривой РогДнепропетровская областьВторжение России в УкраинуАлександр Вилкул