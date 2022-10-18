У вівторок вночі, 18 жовтня, у Миколаєві пролунали вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Мешканців просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 17 жовтня, атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з олією на території підприємства.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.

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