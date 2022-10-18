У Миколаєві пролунали вибухи
Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
У вівторок вночі, 18 жовтня, у Миколаєві пролунали вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .
Мешканців просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 17 жовтня, атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з олією на території підприємства.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.
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