У Кривому Розі пролунали вибухи
Фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Вранці 18 жовтня у Кривому Розі пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави військової адміністрації міста Олександра Вілкула.
Зазначається, що вибухи сталися у північній частині міста. Мешканців просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, вночі 18 жовтня унаслідок острілу окупаційними військами було знеструмлено Миколаїв та частину області.
Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.
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