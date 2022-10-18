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У Кривому Розі пролунали вибухи

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Кривий Ріг, Вівторок 18 жовтня 2022 06:57
У Кривому Розі пролунали вибухи Фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вранці 18 жовтня у Кривому Розі пролунали вибухи, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави військової адміністрації міста Олександра Вілкула.

Зазначається, що вибухи сталися у північній частині міста. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня унаслідок острілу окупаційними військами було знеструмлено Миколаїв та частину області.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.

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