У Кривому Розі пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави військової адміністрації міста Олександра Вілкула.

Зазначається, що вибухи сталися у північній частині міста. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вночі 18 жовтня унаслідок острілу окупаційними військами було знеструмлено Миколаїв та частину області.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе.

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