У напрямку Києва летить дрон: працює ППО

"Київська область - загроза ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Пізніше там уточнили, що у напрямку Києва з півночі летить ворожий безпілотник. По ньому може працювати протиповітряна оборона.

Водночас військові не уточнюють, які саме дрони були зафіксовані.

Примітно, що тривогу поки що оголошено лише у Київській області та Києві.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Оновлено 20:38

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що у Пуща-Водиці працює протиповітряна оборона.