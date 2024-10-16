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У напрямку Києва летить дрон: працює ППО

Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та Київській області сьогодні, 16 жовтня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Київська область - загроза ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Пізніше там уточнили, що у напрямку Києва з півночі летить ворожий безпілотник. По ньому може працювати протиповітряна оборона.

Водночас військові не уточнюють, які саме дрони були зафіксовані.

Примітно, що тривогу поки що оголошено лише у Київській області та Києві.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Оновлено 20:38

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що у Пуща-Водиці працює протиповітряна оборона.

Атака "Шахедів" 15 жовтня

Нагадаємо, російські окупанти вчора, 15 жовтня, запускали по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Їх фіксували у низці регіонів країни.

Усього було зафіксовано 136 ударних безпілотників ворога. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 68 повітряних цілей.

При цьому ще 64 безпілотники були локаційно втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів