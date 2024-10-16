В направлении Киева летит дрон: возможна работа ПВО

В Киеве и Киевской области сегодня, 16 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной являются беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Киевская область - угроза вражеских беспилотников", - сказано в сообщении Воздушных сил.
Позже там уточнили, что в направлении Киева с севера летит вражеский беспилотник. По нему может работать противовоздушная оборона.
В то же время военные не уточняют, какие именно дроны были зафиксированы.
Примечательно, что тревога пока объявлена только в Киевской области и Киеве.
Напомним, российские оккупанты вчера, 15 октября, запускали по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их фиксировали в ряде регионов страны.
Всего было зафиксировано 136 ударных беспилотников врага. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 68 воздушных целей.
При этом еще 64 беспилотника были локационно потеряны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.