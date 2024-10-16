Сили ППО знищили ще 17 дронів: скільки всього безпілотників збили з ночі

Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів. Всього українська ППО з ночі збила 68 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Також, за останніми даними, ще чотири дрони були локаційно втрачені. Станом на 13:00 ударні дрони в повітряному просторі України не спостерігаються Загалом у ніч на 16 жовтня з 136 ударних безпілотників: збито - 68,

локаційно втрачено - 64,

повернулись у Росію - 2,

влучання - 2.