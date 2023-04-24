Напруга між провідними державами перебуває на історичному максимумі, - генсек ООН

Він підкреслив, що миротворчість та ефективна дипломатія допомогли покласти край безлічі конфліктів. Але зараз світ стикається "з безпрецедентними та взаємопов'язаними кризами".

"Напруженість між провідними державами перебуває на історичному максимумі", - зазначив Гутерреш.

За його словами, вторгнення Росії в Україну завдає величезних страждань та спустошення країні та її народу.

"Необхідно терміново вжити ефективних заходів реагування", - додав він.