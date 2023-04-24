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Напряжение между ведущими государствами находится на историческом максимуме, - генсек ООН

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Напряжение между крупнейшими государствами в мире в данный момент возросло до исторического максимума.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что миротворчество и эффективная дипломатия помогли положить конец множеству конфликтов. Но сейчас мир сталкивается "с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами".

"Напряженность между ведущими государствами находится на историческом максимуме", - отметил Гутерриш.

По его словам, вторжение России в Украину причиняет огромные страдания и опустошение стране и ее народу.

"Необходимо срочно принять эффективные меры реагирования", - добавил он.

Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что война США против Китая и России не является неизбежной.

Также мы писали, что, по данным СМИ, США хотят произвести более 15 ударных подлодок для противостоянию Китаю и России.

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