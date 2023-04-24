Напряжение между ведущими государствами находится на историческом максимуме, - генсек ООН

Он подчеркнул, что миротворчество и эффективная дипломатия помогли положить конец множеству конфликтов. Но сейчас мир сталкивается "с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами".

"Напряженность между ведущими государствами находится на историческом максимуме", - отметил Гутерриш.

По его словам, вторжение России в Украину причиняет огромные страдания и опустошение стране и ее народу.

"Необходимо срочно принять эффективные меры реагирования", - добавил он.