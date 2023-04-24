Напряжение между ведущими государствами находится на историческом максимуме, - генсек ООН

Напряжение между крупнейшими государствами в мире в данный момент возросло до исторического максимума.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он подчеркнул, что миротворчество и эффективная дипломатия помогли положить конец множеству конфликтов. Но сейчас мир сталкивается "с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами".
"Напряженность между ведущими государствами находится на историческом максимуме", - отметил Гутерриш.
По его словам, вторжение России в Украину причиняет огромные страдания и опустошение стране и ее народу.
"Необходимо срочно принять эффективные меры реагирования", - добавил он.
Напомним, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что война США против Китая и России не является неизбежной.
Также мы писали, что, по данным СМИ, США хотят произвести более 15 ударных подлодок для противостоянию Китаю и России.
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