США витратять 200 млрд доларів на ударні підводні човни, щоб протистояти РФ і Китаю, - ЗМІ
ВМС США планують розширити свій підводний флот вартістю 200 мільярдів доларів. Це допоможе підвищити рівень оперативних операцій проти Росії та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
"Сили американських ударних підводних човнів існують для того, щоб переслідувати ворожі підводні човни та кораблі, підслуховувати супротивників та підтримувати операції спецпідрозділів", - йдеться у матеріалі.
Newsweek пише, що ВМС США можуть одночасно розгорнути навряд чи чверть своїх ударних підводних човнів. Минулого року, попри війну в Україні та зростання Китаю, лише 10% підводних човнів США провели понад 30 днів повністю під водою.
Програма будівництва ВМФ вартістю 200 мільярдів доларів спрямована на збільшення кількості ударних підводних човнів з 50 до 66 штук.
"Сучасні підводні човни стали настільки складними, що єдиний спосіб, за допомогою якого ВМФ може помітно підвищити рівень своїх операцій проти Росії та Китаю - це побудувати набагато більшу кількість підводних човнів", - зазначає Newsweek.
Представник ВМС США Джекі Пау сказав, що підводні сили США є найбільш смертоносними та боєздатними у світі, діють на всій планеті і готові вести оперативні бойові дії.
Нагадаємо, що Пентагон просить дозвіл у конгресу Сполучених Штатів на виділення щорічної військової допомоги Тайваню у розмірі 3 млрд доларів.
Заступник міністра оборони США Колін Кал заявив, що Вашингтон та партнери поінформовані про військові потреби України. Наразі є три найголовніші пріоритети оборонної допомоги.
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