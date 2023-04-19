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США витратять 200 млрд доларів на ударні підводні човни, щоб протистояти РФ і Китаю, - ЗМІ

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Середа 19 квітня 2023 17:00
США витратять 200 млрд доларів на ударні підводні човни, щоб протистояти РФ і Китаю, - ЗМІ Фото: "Virginia" (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

ВМС США планують розширити свій підводний флот вартістю 200 мільярдів доларів. Це допоможе підвищити рівень оперативних операцій проти Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

"Сили американських ударних підводних човнів існують для того, щоб переслідувати ворожі підводні човни та кораблі, підслуховувати супротивників та підтримувати операції спецпідрозділів", - йдеться у матеріалі.

Newsweek пише, що ВМС США можуть одночасно розгорнути навряд чи чверть своїх ударних підводних човнів. Минулого року, попри війну в Україні та зростання Китаю, лише 10% підводних човнів США провели понад 30 днів повністю під водою.

Програма будівництва ВМФ вартістю 200 мільярдів доларів спрямована на збільшення кількості ударних підводних човнів з 50 до 66 штук.

"Сучасні підводні човни стали настільки складними, що єдиний спосіб, за допомогою якого ВМФ може помітно підвищити рівень своїх операцій проти Росії та Китаю - це побудувати набагато більшу кількість підводних човнів", - зазначає Newsweek.

Представник ВМС США Джекі Пау сказав, що підводні сили США є найбільш смертоносними та боєздатними у світі, діють на всій планеті і готові вести оперативні бойові дії.

Нагадаємо, що Пентагон просить дозвіл у конгресу Сполучених Штатів на виділення щорічної військової допомоги Тайваню у розмірі 3 млрд доларів.

Заступник міністра оборони США Колін Кал заявив, що Вашингтон та партнери поінформовані про військові потреби України. Наразі є три найголовніші пріоритети оборонної допомоги.

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