Напруга між Косово та Сербією: Боррель закликав провести перевибори

Представник Європейського Союзу зазначив, що зустріч була присвячені низці важливих питань, які стосуються напруженості між Сербією та Косово.

"На сьогоднішніх зустрічах з лідерами Косово та Сербії ми зосередилися на тому, як розрядити ситуацію на місці", - написав Боррель.

За результатами переговорів, сторони зійшлися на необхідності провести перевибори на півночі Косово та звільнити 3 поліцейських, які були затримані Сербією напередодні.

Вибори в Косово

Наприкінці травня в північних муніципалітетах Косово відбулись проміжні вибори мерів. Етнічні серби, які там проживають проігнорували їх, тому явка склала всього 4%, а перемогу на них здобули етнічні албанці.

В країні спалахнули сутички між етнічними сербами та поліцією Косова, які перетворились в масові заворушення. Президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова.

Затримання поліцейських Косово у Сербії

Сербія затримала трьох косівських офіцерів, яких звинуватили в спробах незаконно проникнути на територію країни. В Косово ж заявили, що правоохоронців викрали.