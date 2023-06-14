У Сербії затримали поліцейських Косова: Приштина заявляє про викрадення

Правоохоронці Сербії затримали трьох поліцейських з Косова. Вони нібито намагалися вторгнутися на територію країни.

Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ Сербії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС .

За інформацією відомства, воно "запобігло спробі поліції Косова вторгнутися на територію центральної Сербії". Через інцидент президент Александар Вучич перервав свою участь у прийомі посольства Росії у Белграді та поїхав до своєї резиденції.

Фото: затримання поліцейських Косова (МВС Сербії)

Директор у справах Косова та Метохії уряду Сербії Петар Петкович розповів, що затримання відбулося на території Сербії.

Водночас міністр внутрішніх справ Косово Джеляль Свечля зазначає, що косовських поліцейських викрали сербські правоохоронці.

"Без сумніву, наші поліцейські перебували у глибині території Республіки Косово, на стаціонарному блокпосту, виконуючи свої звичайні обов'язки", - розповів чиновник.

Чергова напруга між Сербією та Косово

Нагадаємо, зараз між Сербією та Косово спостерігається напруга у відносинах. Вона пов'язана з недавніми виборами у косовських північних муніципалітетах, де проживають серби.

Вони бойкотували вибори, через що там перемогли політики албанського походження. Явка становила менше 4%. Після таких результатів серби розпочали протести.

При цьому ЄС почав запроваджувати перші санкції проти Косова, оскільки частково визнана держава не сприяє деескалації.