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Напряжение между Косово и Сербией: Боррель призвал провести перевыборы

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, 22 июня, провел экстренную встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косово Албином Курти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Представитель Европейского Союза отметил, что встреча была посвящена ряду важных вопросов, касающихся напряженности между Сербией и Косово.

"На сегодняшних встречах с лидерами Косово и Сербии мы сосредоточились на том, как разрядить ситуацию на месте", – написал Боррель.

По результатам переговоров, стороны сошлись на необходимости провести перевыборы на севере Косово и освободить 3 полицейских, задержанных Сербией накануне.

Выборы в Косово

В конце мая в северных муниципалитетах Косово прошли промежуточные выборы мэров. Этнические сербы, которые там проживают, проигнорировали их, поэтому явка составила всего 4%, а победу на них одержали этнические албанцы.

В стране вспыхнули столкновения между этническими сербами и полицией Косово, которые превратились в массовые беспорядки. Президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово.

Задержание полицейских Косово в Сербии

Сербия задержала трех косовских офицеров, обвиненных в попытках незаконно проникнуть на территорию страны. В Косово же заявили, что правоохранителей похитили.

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Жозеп БоррельКосовоСербия