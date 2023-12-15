Наприкінці президентства Трампа з Білого дому зникла папка з секретними даними про РФ, - CNN

За даними видання, в папці були розвіддані,

Інформація нібито була така секретна, що з нею могли працювати та ознайомлюватися лише в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, де їхня робота з їх ретельного вивчення зберігалася в замкненому сейфі.

Трамп наказав її привезти, щоб розсекретити низку документів, повʼязаних із розслідуванням втручання рф у вибори. Під наглядом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза зробили кілька зредагованих копій. Потім папка зникла.

Судові справи проти Трампа

Проти Дональда Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші звинувачення.

Днями спеціальний прокурор Джек Сміт звернувся до Верховного суду США, щоб вирішити, чи має Трамп імунітет від судового переслідування у процесі стосовно підривної діяльності на виборах 2020 року, розгляд якого наразі запланований на початок березня наступного року.

На початку грудня повідомлялося, що Трампа може бути притягнуто до громадянської відповідальності за дії учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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