В конце президентства Трампа из Белого дома исчезла папка с секретными данными о РФ, - CNN

По данным издания, в папке были разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО в отношении россиян и российских агентов, включая источники и методы, которые основывались на оценке что российский диктатор Владимир Путин пытался помочь Трампу победить на выборах 2016 года.

Информация якобы была настолько секретна, что с ней могли работать и знакомиться только в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, где их работа по их тщательному изучению хранилась в запертом сейфе.

Трамп приказал ее привезти, чтобы рассекретить ряд документов, связанных с расследованием вмешательства РФ в выборы. Под наблюдением тогдашнего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза сделали несколько отредактированных копий. Затем папка исчезла.

Последний раз секретную папку видели в Белом доме во время последних дней пребывания Трампа в должности.

Бывший президент якобы приказал доставить ее туда, чтобы рассекретить множество документов, связанных с расследованием ФБР в России.

Под опекой тогдашнего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза папку проверили помощники республиканцев, которые работали над редактированием наиболее конфиденциальной информации, чтобы ее можно было рассекретить и обнародовать.

Спустя два с лишним года после того, как Трамп покинул пост, пропавшие разведданные, кажется, так и не были найдены.

Судебные дела против Трампа

Против Дональда Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэль, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерному распоряжению секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, а также другие.

На днях специальный прокурор Джек Смит обратился в Верховный суд США, чтобы решить, имеет ли Трамп иммунитет от судебного преследования в процессе подрывной деятельности на выборах 2020 года, рассмотрение которого запланировано на начало марта следующего года.

В начале декабря сообщалось, что Трампа может быть привлечен к гражданской ответственности за действия участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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