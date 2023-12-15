Наприкінці президентства Трампа з Білого дому зникла папка з секретними даними про РФ, - CNN

Наприкінці президентства колишнього глави США Дональда Трампа з Білого дому зникла папка, яка містила суворо секретну інформацію про втручання Росії у вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними видання, в папці були розвіддані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО щодо росіян і російських агентів, включно з джерелами та методами, які ґрунтувалися на оцінці що російський диктатор Володимир Путін намагався допомогти Трампу перемогти на виборах 2016 року.

Інформація нібито була така секретна, що з нею могли працювати та ознайомлюватися лише в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, де їхня робота з їх ретельного вивчення зберігалася в замкненому сейфі.

Трамп наказав її привезти, щоб розсекретити низку документів, повʼязаних із розслідуванням втручання рф у вибори. Під наглядом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза зробили кілька зредагованих копій. Потім папка зникла.

Востаннє секретну папку бачили в Білому домі під час останніх днів перебування Трампа на посаді.

Колишній президент нібито наказав доставити її туди, щоб розсекретити безліч документів, пов’язаних із розслідуванням ФБР у Росії.

Під опікою тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза папку перевірили помічники республіканців, які працювали над редагуванням найбільш конфіденційної інформації, щоб її можна було розсекретити та оприлюднити.

За два з гаком роки після того, як Трамп покинув посаду, зниклі розвіддані, здається, так і не були знайдені.

Судові справи проти Трампа

Проти Дональда Трампа висунули понад 90 кримінальних звинувачень у кількох справах: щодо виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніель, спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року, неправомірному розпорядженні секретною інформацією після того, як він залишив президентську посаду, а також інші звинувачення.

Днями спеціальний прокурор Джек Сміт звернувся до Верховного суду США, щоб вирішити, чи має Трамп імунітет від судового переслідування у процесі стосовно підривної діяльності на виборах 2020 року, розгляд якого наразі запланований на початок березня наступного року.

На початку грудня повідомлялося, що Трампа може бути притягнуто до громадянської відповідальності за дії учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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