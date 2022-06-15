В направлении Бахмута наступление противника захлебнулось, бои продолжаются, - Генштаб

В районе Бахмута враг вел артобстрелы позиций ВСУ в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Наступление противника в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел. Также ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении солдаты РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе сел Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области. Также вели воздушную разведку БпЛА вблизи Серединой Буды Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения российской армии при поддержке вертолетов пытались не допустить дальнейшего продвижения ВСУ к государственной границе. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.

В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск. Совершал артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Также авиация противника нанесла удар вблизи Гусаровки. Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья.

В Донецком направлении оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи. На Северодонецком направлении войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Северодонецке, Лисичанске, Тошковке, Устиновке, Боровском и Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.

На Новопавловском направлении защитники Украины отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел. На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка и Красное.

На Южнобужском направлении войска противника обстреляли населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Также был нанесен авиаудар вблизи Княжевки.