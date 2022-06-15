У напрямку Бахмута наступ противника захлинувся, бої тривають, - Генштаб

У районі Бахмута ворог вів артобстріли позицій ЗСУ в районах спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Наступ противника в районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат і відійшов. Також веде штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Сіверському напрямку солдати РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районі сіл Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ Сумської області. Також вели повітряну розвідку БПЛА поблизу серединою Буди Сумської області.

На харківському напрямку підрозділи російської армії за підтримки вертольотів намагалися не допустити подальшого просування ЗСУ до державного кордону. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка. Тривають бої в районі населеного пункту Рубіжне.

У Слов'янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов'янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Також авіація противника завдала удару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля.

У Донецькому напрямку окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам'янські Дачі. На Сєвєродонецькому напрямку війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Тошківці, Устинівці, Борівському та Метьолкіному. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ в районі населеного пункту Шевченка. Ворог відійшов. На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Іллінка, Мар'їнка, Антонівка та Красне.

На Південнобузькому напрямку війська противника обстріляли населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Також було завдано авіаудару поблизу Княжівки.