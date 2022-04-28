Напомните, почему Россия до сих пор в Совете Безопасности ООН? Подоляк о ракетных ударах по Киеву

Сегодня, 28 апреля, в Киеве, во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прогремели взрывы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спросил, почему Россия и в дальнейшем находится в составе Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антонио Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совете безопасности ООН?",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве, во время визита генерального секретаря ООН, раздались взрывы.

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