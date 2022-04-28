UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Напомните, почему Россия до сих пор в Совете Безопасности ООН? Подоляк о ракетных ударах по Киеву

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 28 апреля, в Киеве, во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прогремели взрывы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спросил, почему Россия и в дальнейшем находится в составе Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Подоляка.

"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита генерального секретаря ООН. Еще позавчера Антонио Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совете безопасности ООН?",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве, во время визита генерального секретаря ООН, раздались взрывы.

Война России против Украины длится шестьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевООНУкраинаРоссийская Федерация