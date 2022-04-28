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Нагадайте, чому Росія досі в Раді безпеки ООН? Подоляк про ракетні удари по Києву

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 28 квітня, у Києві, під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, пролунали вибухи. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк запитав, чому Росія й надалі перебуває у складі Ради безпеки ООН.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту генерального секретаря ООН. Ще позавчора Антоні Гутерреш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві, під час візиту генерального секретаря ООН, пролунали вибухи.

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