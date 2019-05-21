"Наполи" проявляет интерес к игроку сборной Украины

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов "Наполи". Об этом сообщает портал Calcio Napoli 24.

Неаполитанский клуб намерен усилить линию полузащиты в летнее межсезонье и попытается приобрести украинского хавбека. Представители "адзурри" уже обращались к "Генку" за информацией по 26-летнему игроку.

В течение нескольких последних месяцев скауты "Наполи" неоднократно присутствовали на матчах "Генка", где наблюдали за игрой Малиновского.

В завершившемся сезоне полузащитник провел 51 поединок в футболке "бело-синих", забив 16 голов и совершив 16 ассистов, и помог "Генку" выиграть титул чемпиона Бельгии.

Напомним, ранее в услугах Малиновского была заинтересована итальянская "Рома".