"Наполі" проявляє інтерес до гравця збірної України

Півзахисник бельгійського "Генка" і збірної України Руслан Малиновський потрапив у сферу інтересів "Наполі". Про це повідомляє портал Calcio Napoli 24.

Неаполітанський клуб має намір підсилити лінію півзахисту в літнє міжсезоння і спробує придбати українського хавбека. Представники "адзуррі" вже зверталися до "Генку" за інформацією по 26-річному гравцеві.

Протягом декількох останніх місяців скаути "Наполі" неодноразово були присутні на матчах "Генка", де спостерігали за грою Малиновського.

У сезоні, що завершився півзахисник провів 51 поєдинок у футболці "біло-синіх", забивши 16 голів і зробивши 16 асистів, і допоміг "Генку" виграти титул чемпіона Бельгії.

Нагадаємо, раніше в послугах Малиновського була зацікавлена італійська "Рома".